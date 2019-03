"Gas geben und Karriere machen" Luxus-Makler Marcel Remus: Ist ihm der Erfolg wichtiger als die Liebe?

Einige Heranwachsende wollen sich aber vielleicht gar nicht selbstständig machen.

Remus: Das ist ja auch okay. In meinen Augen ist es aber wichtig, dass man auch als Angestellter versteht, wie so ein Unternehmen funktioniert. Mich hat zum Beispiel noch nie ein Kunde gefragt, ob ich die Kurven- oder Differenzialrechnung kann. Das sind alles Dinge, die ich früher gehasst habe und bei denen mich meine Lehrerin echt rund gemacht hat.

Glauben Sie, durch die sozialen Medien wird Jugendlichen ein falsches Bild von Arbeit vermittelt?

Remus: Total, das ist ein Thema, über das ich mich jeden Tag aufregen könnte. Es geht alles nur noch um Reichweite und Follower und gar nicht mehr um den Charakter. Das finde ich schade. Die junge Generation lernt dadurch nicht mehr, wie hart man eigentlich arbeiten muss, um einen vernünftigen Job zu bekommen. Sie denken sich vermutlich, man macht ein Bild und bekommt dafür 500 bis 1.000 Euro, dann werden sie berühmt und alles ist gut. Aber so läuft das nicht.

Wie wird sich der aktuell vorherrschende Social-Media-Hype in Ihren Augen entwickeln?

Remus: Ich glaube, dass die sozialen Medien auf einem ganz stark absteigenden Ast sind, sodass das vermutlich nur noch vier bis fünf Jahre so weitergehen kann. Es ist ein viel zu großes Angebot an Informationen. Jeder postet irgendwelche Proteinshakes, die Mädels machen alle Make-up-Tutorials und zeigen, wo man sich irgendwelche Beauty-Produkte hinschmiert. Montag das, Dienstag das und am Donnerstag dann das - das ist doch aber völlig unrealistisch und unseriös.