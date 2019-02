Highlight am Messesamstag, 16.03.2019 ist der Dutch Oven Cook-Off. Um 10 Uhr treten im Außenbereich des Messegeländes München 15 Teams gegeneinander an und bereiten im traditionellen gusseisernen Topf jeweils eine Hauptspeise und ein Dessert zu. Ochsenbacken sind Pflicht, alles andere ist Kür. Für die Besucher der Garten München halten die Teilnehmer den sogenannten „Dritte Dopf“ bereit. So kommen auch sie in den Genuss der Köstlichkeiten und vielleicht auf den Geschmack, das Grillen mit dem Dutch Oven selbst auszuprobieren.

Orientalische Blütenträume: Werkschau und Wettbewerb der Floristen

Chrysanthemen, Tulpen, Hyazinthen und Ranunkeln haben ihre Wurzeln wie viele weitere Schnittblumen im asiatischen Raum. Die bayerischen Floristen bringen mit diesen Blumen den Duft und die Farben des Orients auf die Garten München. Bei der Werkschau der Floristen, den Blüteninstallationen auf dem Boulevard in Halle B4 und dem Wettbewerb für Floristen spielen diese Schätze des Orients die Hauptrolle. Beim Heinz-Czeiler-Cup, dem Wettbewerb für Floristen in Ausbildung, entfalten die Teilnehmer am Samstag, 16.03.2019 ab 13 Uhr ihre Kreativität vor den Augen des Publikums und fertigen Tischschmuck für eine asiatische Teezeremonie, binden einen exotischen Strauß und erstellen ein Werkstück zum Thema „Düfte des Orients“.

Informationen zum Messebesuch

Die Garten München ist an allen fünf Messetagen von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet (13.-17.03.2019). Vergünstigte Eintrittskarten sind im Internet zum Preis von 13 Euro erhältlich. Mit dem Ticket kann auch die parallel stattfindende Internationale Handwerksmesse besucht werden. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.garten-muenchen.de.