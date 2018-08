Garmisch-Partenkirchen - "Von Urlaubern, die sich Deutschland als Urlaubsland aussuchen, erwarte ich, dass Sie sich respektvoll unserer Kultur gegenüber verhalten. So, wie ich es in anderen Ländern selbstverständlich auch tue", schreibt Anne Sciuk auf ihrer Facebook-Seite und erklärt damit ihre Entscheidung, ab sofort keine verschleierten Kundinnen mehr in ihrer Boutique in Garmisch-Partenkirchen zu empfangen.