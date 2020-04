Garantiert ein Hingucker-Look Trendteil Midirock: Eine halblange Styling-Herausforderung

Auf die richtige Länge achten

Sehen, shoppen, glücklich sein - wenn's doch nur so einfach wäre. Damit Frau im Midirock überzeugen kann, kommt es auf die richtige Länge des Modells an. Denn während hochgewachsene Frauen in wadenlangen Röcken grazil und anmutig wirken, laufen eher kleinere Frauen mit kurzen Beinen darin Gefahr, gestaucht zu wirken. Sie sollten stattdessen zu Modellen greifen, die das Knie sanft umspielen.