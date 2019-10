Gar nicht wie der "Joker" Joaquin Phoenix zeigt sich nach Unfall kooperativ

Im Kino spielt er einen Superbösewicht, im realen Leben gibt sich Joaquin Phoenix (44, "The Immigrant") glücklicherweise jedoch ganz anders - auch nach einem Unfall. Beim Abbiegen habe der "Joker"-Darsteller am Donnerstagnachmittag einen parkenden Rettungswagen der Feuerwehr von Los Angeles mit seinem Tesla touchiert, wie das US-Promi-Portal "TMZ" aus Polizeikreisen erfahren haben will.