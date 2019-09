Andere, Besserverdienende, leisten sich Zweitwohnungen für gelegentliche Aufenthalte und Kulturtrips, bevorzugt in zentrumsnahen Vierteln. Wie in Schwabing (1245 private Zweitwohnungen), in Bogenhausen (1175) oder in der Altstadt und im Lehel (674). In den beiden letztgenannten liegt der Anteil der privaten Zweitwohnungen am höchsten: bei mehr als fünf Prozent. "Es ist eben eines der am schönsten gelegenen Viertel. Die Oper und die Innenstadtgeschäfte sind zu Fuß erreichbar – ideal, um ein Wochenende zu genießen", sagt der BA-Vorsitzende Wolfgang Neumer (CSU).