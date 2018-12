Hadern - Eine sechsköpfige Familie, bestehend aus Vater, Mutter, den Großeltern und zwei Kindern, ist am Montagmorgen in verschiedene Münchner Kliniken gekommen. Grund war wohl ein offener Kamin im Haus An der Rehwiese in Hadern, durch den sich das farb-, geruch- und geschmacklose toxische Gas Kohlenstoffmonoxid (CO) verbreitet hatte.