"Ganz schön viele Haare" Nina Bott: So geht es ihr nach der Geburt ihres "kleinen Brummers"

Erst vor wenigen Tagen ist Nina Bott (41) erneut Mutter geworden. Die Schauspielerin und Moderatorin verkündete die Geburt ihres Sohns Lio am Mittwoch via Instagram und gibt ihren Fans auch weiter Einblicke in ihr Leben mit dem Kleinen. So zeigte die 41-Jährige ein Bild von ihrem Partner Benjamin Baarz, wie er den gemeinsamen Nachwuchs wiegt - das Baby liegt dabei in einem Tuch, zu sehen ist nur ein kleiner Fuß. "Kleiner Brummer, aber Papa hat das voll im Griff", schrieb sie zu dem Schnappschuss.