Ganz schön sportlich So leger verlässt Fürstin Charlène von Monaco selten das Haus

Eigentlich zeigt sich Fürstin Charlène von Monaco (41) bei offiziellen Auftritten stets in schicken Kostümen oder eleganten Kleidern. Für ihr jüngstes Erscheinen auf einer Rennstrecke in Frankreich wählte sie jedoch eine für ihre Verhältnisse eher ungewöhnliche Klamotte. Um das alljährlich stattfindende 24-Stunden-Rennen von Le Mans zu eröffnen, schlüpfte sie in ein legeres Outfit in den Farben Schwarz und Weiß.