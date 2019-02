Ganz schön kurz! Dschungelkönigin Evelyn Burdecki im Ultramini zur Berlinale

Es ist erst wenige Tage her, dass Reality-TV-Star Evelyn Burdecki (30) als Siegerin das entbehrungsreiche Dschungelcamp (RTL) verlassen hat und schon zieht es sie wieder ins Rampenlicht. Am Samstag posierte sie auf dem roten Teppich der Medienboard Party in Berlin. Für ihren Auftritt bei der Berlinale-Veranstaltung hatte sie sich in ein auffallendes Kleid gepackt. Das silberne Minikleid war nicht nur extrem kurz, es hatte auch einen großen Rückenausschnitt. Die langen Rüschenärmel und der U-Boot-Kragen brachten Eleganz ins Outfit.