Schafft Lilly Krug den Sprung nach Hollywood?

Lilly Krug könnte allerdings nicht nur in Deutschland zu einem großen Filmstar und Model werden. Die Tochter von Veronica Ferres hat mittlerweile in mehreren internationalen Produktionen mitgespielt und dreht an der Seite von Hollywoodstars wie Oscargewinner Casey Affleck, Michael Shannon und Sam Claflin.