Ganz schön erwachsen Die Prinzessinnen der Niederlande posieren gekonnt für die Kamera

Auch bei Instagram wurden ein paar der Bilder mit der Öffentlichkeit geteilt. Es fällt auf: Sowohl das Outfit von Kronprinzessin Amalia als auch jenes von Prinzessin Ariane gab es schon einmal zu sehen. Mitte Juli hatten König Willem-Alexander und seine Frau, Königin Máxima (49), ein aktuelles Familienfoto aus dem Park des Schlosses Huis ten Bosch in Den Haag veröffentlicht. Amalia und Ariane tragen darauf beide mit Spitze besetzte Kleider, Alexia hingegen ein eher schlichtes Blusenkleid in Blau. Auf den neuen Porträtbildern zeigt sie sich nun in einem weißen, mit Knöpfen besetzten Kleid.