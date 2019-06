Ganz schön "anstrengend" Wie ergeht es Felix Neureuther als Skistar-Rentner?

Dass Neureuther die Skistöcke an den Nagel gehängt hat, bedeutet noch lange nicht, dass er auch auf sonstigen Sport verzichtet. Mittlerweile würde er mit einem Freund regelmäßig Tennis spielen und sogar überlegen, "ob wir nicht bei den Jungsenioren einsteigen". Bewegung ist schließlich das A und O. Das will der ehemalige Wintersportler vor allem auch an Kinder und Jugendliche herantragen. In seiner neu gewonnenen Freizeit arbeite er weiter mit und an seinem "Beweg dich schlau"-Programm.