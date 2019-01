Ganz in Weiß bei Filmpremiere Eva Longoria setzt den Hosen-Trend fort

Julia Roberts (51, "Pretty Woman") und Emma Stone (30, "La La Land") haben es in dieser Award Season bereits vorgemacht und sind im Hosenanzug oder in raffinierten Hosen-Kombis über den roten Teppich geschritten. Nun zieht "Desperate Housewives"-Star Eva Longoria (43) nach. Bei der Filmpremiere zu "Miss Bala" in Los Angeles setzte sie auf eine elegante Bluse-Hose-Kombination ganz in Weiß.