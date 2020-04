"Game of Thrones"-Verstärkung Neue Folgen "Killing Eve": Das erwartet Sandra Oh in Staffel drei

Die Rolle als Villanelle war für die Britin Jodie Comer der internationale Durchbruch. Sie schnappte Sandra Oh 2019 den Emmy als beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie weg.

Zum Cast gehören außerdem unter anderem Kim Bodnia (55) alias Konstantin Vasiliev, Sean Delaney (26) alias Kenny Stowton, Owen McDonnell (46) alias Niko Polastri sowie Fiona Shaw (61) alias Carolyn Martens. In Staffel drei stoßen etwa Dame Harriet Walter (69, zuletzt in "Rocketman" zu sehen), Pedja Bjelac (57, bekannt als Igor Karkaroff in "Harry Potter und der Feuerkelch") oder Gemma Whelan (39, bekannt als Asha Graufreud in "Game of Thrones") zum Schauspielensemble hinzu.

Hinter der Kamera ist es bei "Killing Eve" Tradition, dass Frauen das Zepter in der Hand halten. In der dritten Staffel fungierte Suzanne Heathcote ("Fear the Walking Dead") als Hauptautorin und ausführende Produzentin. Im Team der ausführenden Produzenten ist übrigens auch Phoebe Waller-Bridge (34) gelistet, die mit ihrer Dramedyserie "Fleabag" 2019 die Emmy Awards dominierte und 2020 noch zwei Golden Globe Awards abstaubte.