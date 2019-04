"Game of Thrones" und "Avengers" Disney, Apple, Warner: Das sind die neuen Netflix-Konkurrenten

Apple hat unterdessen mit viel Star-Power Ende März seine neue Videoplattform Apple TV+ vorgestellt. Auch in Cupertino setzt man auf Eigenproduktionen, die der Konkurrenz den Rang ablaufen sollen. Gleich mehrere vielversprechende Projekte befinden sich derzeit in der Mache. So wird unter anderem Oscargewinnerin Julianne Moore (58) die Hauptrolle in der Serien-Adaption von Stephen Kings (71) Roman "Lisey's Story" übernehmen. Außerdem arbeitet Steven Spielberg (72) an einer Neuauflage seiner Serie "Unglaubliche Geschichten" und Reese Witherspoon (43) wird zusammen mit Jennifer Aniston (50) und Steve Carell (56) in "The Morning Show" zu sehen sein. Sogar Prinz Harry (34) mischt mit. Er verantwortet mit Oprah Winfrey (65) eine mehrteilige Dokumentation, die sich mit psychischer Gesundheit beschäftigt.