"Game of Thrones"-Fail Das sagt "GoT"-Star Conleth Hill zum Kaffeebecher-Gate

Öffentlich bekennen möchte sich der Varys-Darsteller aber wohl nicht dazu. Am Sonntag sagte der Schauspieler laut CNN auf "Channel 4": "Wissen Sie, es gibt keinen Beweis, dass es meiner war. Also ist die Anschuldigung hinfällig." Weiter führt er zu seiner Verteidigung an, dass er überdimensionale Arme bräuchte, um den Becher an diese Stelle gestellt zu haben. Was etwas übertrieben klingt, da es Drehpausen gibt und seine Figur in der Szene neben Clarke saß, vor der der Becher steht. Schließlich geht der "Lord Varys"-Darsteller dann auch auf Nummer sicher und scherzt: "Ohne einen Anwalt werde ich keine Kommentare mehr dazu machen. Es war auf jeden Fall keine Produktplatzierung."