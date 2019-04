Marl - Comedian Luke Mockridge (30) bekam gar nicht genug vom roten Teppich in Marl. Kaum war er am Ende angekommen, schob er sich durch das Gedrängel zum Anfang und ließ sich wieder und wieder fotografieren. Er scherzte mit den Fotografen und beantwortete geduldig die Fragen von Fans. "Es ist eine große Ehre, dabei zu sein, wenn die intellektuelle Elite ausgezeichnet wird", plauderte Mockridge locker am Freitagabend im westfälischen Marl. "Bildung ist wichtig. Ohne geht es nicht", mahnte er und verschwand endgültig zur Preisverleihung.