Gala in Madrid Cristiano Ronaldo posiert mit Preis und Freundin für die Fotografen

Cristiano Ronaldo (34, "The World At His Feet") ist zurück in Madrid! Jedoch nicht, um wie einst von 2009 bis 2018 die Fußballschuhe für Los Blancos zu schüren. Seine glamouröse Rückkehr an die alte Wirkungsstätte trat der heutige Star von Juventus Turin im Beisein seiner Freundin Georgina Rodriguez (25) an, um dort den Legendenpreis der spanischen Sporttageszeitung Marca entgegenzunehmen. Mit besagter Auszeichnung und seiner Lebensgefährtin in den Händen posierte Ronaldo daraufhin bereitwillig für die anwesenden Pressefotografen.