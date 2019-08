Das Interesse an der neuen Staffel von "Promi Big Brother" ist enorm. 18,2 Prozent Marktanteil holte Sat.1 am Freitagabend mit der Auftakt-Folge - es war der beste Start seit fünf Jahren. Sender und Produktionsfirma haben mit dem diesjährigen Promi-Cast beim Publikum voll ins Schwarze getroffen! Und auch die zweite Ausgabe hatte starke Quoten. Insgesamt schalteten 1,68 Millionen Zuschauer am Samstagabend ein.