Gäste von Hollywood-Mogul David Geffen Jeff Bezos und Lauren Sanchez auf Mega-Jacht vor den Balearen

Neben Bezos und Sanchez zu sehen sind diverse US-amerikanische Geschäftsleute wie der Ex-Goldman-Sachs-CEO Lloyd Blankfein (54), aber auch US-Model Karlie Kloss (27) und Ehemann Joshua Kushner (34). Gemeinsam genießen die Superreichen das sonnige Leben auf der fast 140 Meter langen Jacht, während sie von 45 Crew-Mitgliedern versorgt werden. Sollte es an Deck doch mal zu warm werden, kann sich die Jachtgesellschaft aber auch in einen der Whirlpools, die Saunen oder das schiffseigene Kino zurückziehen. Im Bauch des Schiffes wartet zudem ein Weinkeller, an Deck gibt es sogar einen Basketball-Court.