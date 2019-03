Trudering - Wer sich am Montag (4. März) oder Mittwoch (6. März) zwischen 11 und 19 Uhr in der McDonald's-Filiale in der Wasserburger Landstraße in Trudering aufgehalten hat, der hat sich womöglich mit Masern angesteckt. Dies teilt das Referat für Gesundheit und Umwelt (RGU) mit.