Gäste schon im Anflug Hochzeit geht los: Jennifer Lawrence trifft in Rhode Island ein

Die Gerüchte verdichten sich, dass Jennifer Lawrence (29, "Passengers") an diesem Wochenende ihren Freund Cooke Maroney (34) heiraten wird. Mit dem Privatjet flog die Braut in spe gemeinsam mit ihrem Verlobten in den Ostküsten-Bundesstaat Rhode Island. Laut mehrerer US-Medienberichte soll die Zeremonie dort in einer prunkvollen Location stattfinden. Mittlerweile sind auf der Insel auch weitere Promis und Freunde des Paares eingetroffen.