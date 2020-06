Friedhofsgärnter können nicht parken

Für Gärtner gibt es am Friedhof keine Parkmöglichkeit oder Sondergenehmigung, auch Handwerkerausweise stehen Gärtnern nicht zu. In dem Schreiben der Gärtnerei an Kraus steht: "Da wir unsere Führerscheine benötigen und die Strafen für das Parken am Gehsteig oder in zweiter Reihe sehr hoch geworden sind, können wir die Grabpflegen am Friedhof Neuhausen (Winthirfriedhof) nicht fortführen." Die Gärtnerei selbst möchte ihren Namen nicht in der Zeitung lesen. Sie sei mit der Stadt im Gespräch.