Gänsehautmomente mit Bradley Cooper Lady Gaga: Darum war sie die Königin der Oscar-Nacht

Lady Gaga (32) hat von jetzt an einen Oscar zu Hause stehen: Ausgezeichnet wurde die Sängerin und Schauspielerin bei der gestrigen Verleihung in Los Angeles für den Song "Shallow" aus dem Musicalfilm "A Star Is Born". In ihrer Rede dankte Gaga ihrem Regisseur und Co-Star Bradley Cooper (44) dafür, dass er "an uns geglaubt" hat. "Auf diesem Planeten gibt es außer dir keine einzige Person, die dieses Lied singen könnte", fügte sie hinzu.