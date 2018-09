"Gähnende Leere" in Bielefeld Kommt keiner mehr zu den "DSDS"-Castings?

"Neun von 15 Stühlen sind unbesetzt"

Am Mittwoch hatte die "Neue Westfälische" einen Artikel veröffentlicht, aus dem herauszulesen ist, dass sich bei einem Casting in Bielefeld nicht sehr viele Interessenten eingefunden haben sollen. "Die wenigen Bewerber sitzen in einem offenen Zelt. Neun von 15 Stühlen sind unbesetzt. Auch vor der Absperrung an der Anmeldung ist gähnende Leere", heißt es in dem Bericht der regionalen Tageszeitung unter anderem. Auch nach mehreren Stunden habe ein ähnliches Bild geherrscht.