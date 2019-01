Streibl: "Man muss die derzeitige Praxis überdenken"

Die bayerischen Ausländerbehörden stehen andererseits im Verdacht, in vielen Fällen zu rabiat abzuschieben. Geht ihre Forderung nach „noch konsequenterer“ Anwendung der Gesetze überhaupt an den richtigen Adressaten?

Ich glaube, man muss die derzeitige Praxis im Freistaat Bayern überdenken. In der Vergangenheit hatte man den Eindruck, es würden oft die Falschen abgeschoben: Die sich gut integriert haben und arbeiten müssen das Land verlassen und andere, die straffällig werden, bleiben. Das muss genau andersherum sein. Da muss man vielleicht in den Behörden auch ein wenig umschalten und weniger die abschieben, bei denen das günstig oder billig möglich ist, sondern diejenigen, die das Aufenthaltsrecht missbrauchen.