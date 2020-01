Vor einigen Tagen spricht Gülcan Kamps (37) auf Instagram ein Thema an, welches ihr am Herzen liegt. Fußfetischisten bringen das Postfach der Moderatorin regelmäßig mit Anfragen zu getragenen Schuhen zum Überquellen. Für Gülcan kommt das nicht infrage: "Bitte hört auf, mir Summen zu bieten und spendet das Geld lieber für einen sinnvollen Zweck", ist ihr Appell an die fußverliebten Follower.