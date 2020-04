Ein weiterer Punkt, der in nicht unerheblichem Maß zur finanziellen Malaise des Klubs beiträgt, ist die wechselhafte und vor allem teure Personalpolitik. Die aktuellen Zahlen sind miserabel.

Fußballstars günstig verkauft, Ex-Trainer Weinzierl lange weiterbezahlt

Die Einnahmen aus Transfers sanken von gut 45 Millionen Euro auf 15 Millionen. Dazu kommen teure Altlasten. Ex-Manager Christian Heidel verbuchte allein in seinem ersten Jahr ein Minus von über 40 Millionen Euro. Die Grundsätze der Marktwirtschaft spielten auf Schalke scheinbar lange keine allzugroße Rolle. Stars wie Breel Embolo wurden teuer (26,5 Millionen Euro) eingekauft und dann günstig (10 Millionen Euro nach Gladbach) verscherbelt. Auch Markus Weinzierl wurde lange weiterbezahlt, ohne dass irgendwelche Versuche unternommen wurden, sich mit dem Ex-Trainer finanziell zu einigen.

All diese Fehler sind natürlich auch der Konkurrenz aufgefallen. Ganz am Anfang der Corona-Krise hatte BVB-Boss Joachim Watzke in der Sportschau erklärt: "Am Ende können nicht die Klubs, die ein bisschen Polster angesetzt haben in den vergangenen Jahren, dann im Prinzip die Klubs, die das wiederum nicht gemacht haben, dafür auch noch belohnen."

Namen nannte Watzke nicht. Auf Schalke dürften sie dennoch ahnen, wer unter anderem damit gemeint war.

