Fußball-Diskussion Verbot von Kopfballtraining bei Kindern? Beweise gefordert

Sind Kopfbälle gefährlich für Kinder? Wissenschaft ist gefragt

Einige Fußballverbände haben bereits reagiert: In den USA ist das Kopfballtraining für Kinder unter zehn Jahren schon länger verboten. In England gilt es für Kinder im Grundschulalter seit einigen Wochen. Helmich begrüßte diese Vorsichtsmaßnahme: "Ich finde das Verhalten der Verantwortlichen in England sehr konsequent."