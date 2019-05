Bei "Rabona" treten mehrere Comedians zum Thema Fußball in der Kult-Kneipe "Stadion an der Schleißheimer Straße" in der Maxvorstadt auf. Zudem gibt es immer mindestens einen Stargast mit Bundesliga-Hintergrund. Zum Beispiel waren Ex-Nationalspieler Andreas Görlitz sowie die beiden Ex-Löwen Necat Aygün und Benny Lauth mit dabei.