Fuß umgeknickt Marc Terenzi will trotz Sehnenriss und OP mit Sixx Paxx auf Tour

Marc Terenzi (41, "Love to Be Loved by You") gibt sich beinhart: Nach einem Sehnenriss und darauffolgender OP will der Sänger trotzdem ab Oktober seine Tour mit der Strippergruppe Sixx Paxx antreten. Er sei "100-prozentig" dabei, erklärte er der "Bild"-Zeitung: "Glücklicherweise bin ich der Musikteil der Show, ich mache ja kein Poledancing oder so. Auch wenn ich das ganze Bein abschneiden müsste - ich bin auf Tour am Start."