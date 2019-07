Was immer so verdammt lustig, unbeschwert und glamourös ausschaut, ist es natürlich nicht. Feiern kann anstrengend sein. Vor allem, wenn sich die Empfänge und Partys, wie jetzt auf dem Filmfest, geradezu überschlagen. Und wer glaubt, dass all die Schauspieler, die sich die Nächte um die Ohren schlagen, einfach nur amüsiersüchtig seien, irrt. Es gibt viele Einladungen, wo sie sich zeigen müssen, weil es zum guten Arbeitston dazugehört.