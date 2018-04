Befragung von 12.000 Kindern: Jedes zweite hat schon mal sexuellen Missbrauch erfahren

In einer staatlichen Studie von 2007 gab ungefähr jedes zweite Kind an, sexuellen Missbrauch erfahren zu haben. 12.000 Kinder in mehreren Bundesstaaten waren befragt worden. "Anhand unserer Erfahrung würde ich die Zahl viel höher schätzen - auf etwa 85 bis 90 Prozent", sagt Ashwini Ailawadi, Mitgründer der Rahi-Stiftung in Neu Delhi. Die Organisation betreut erwachsene Frauen, die als Kinder Opfer sexuellen Missbrauchs wurden, und fördert das Bewusstsein für das Problem in der Öffentlichkeit.