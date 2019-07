München - In Bayern sind 99 Prozent aller Haushalte an das schnelle Internet angeschlossen. "Der Freistaat hat bis heute über eine Milliarde Euro in den Breitbandausbau investiert. Wir haben unsere in 2014 gesetzten Ziele beim Breitbandausbau erreicht", sagte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) am Donnerstag in München.