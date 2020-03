Funkelnder Auftritt Herzogin Kate: Alles auf Glitzer - und Recycling!

Bei einem Empfang am Montagabend im Buckingham Palast hat Herzogin Kate (38) mit ihrem Outfit um die Wette gestrahlt: Bei dem Event, das den 25. Jahrestag der Wohltätigkeitsorganisation Place2Be feierte, trug sie ein Kleid in Saphirblau, das am Oberkörper mit glitzernden Applikationen verziert war und in einem langen Rock endete, der ihre Beine umschmeichelte.