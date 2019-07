Handgranaten in Kanal in München gefunden - es wird ermittelt

Die im Juni 2017 aufgefundene Granate wurde entlang der Barlachstraße in einem olivgrünen, verschraubten Transportbehältnis im Wasser treibend aufgefunden, so die Polizei. Die im Oktober 2018 entdeckte Handgranate lag unverpackt auf dem Grund des Kanals am Petuelring/Ecke Belgradstraße. Die Fundstellen seien damals unmittelbar intensiv und weiträumig abgesucht worden.