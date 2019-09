Hadern - Am Mittwochabend hat die Münchner Polizei einen Raser in der Fürstenrieder Straße gestoppt. Der 26-jährige Mann war in seinem BMW mit einer Geschwindigkeit von 149 km/h unterwegs – bei erlaubten 50 km/h! Während der Raser von der Streife kontrolliert wurde, meldete sich ein Zeuge bei den Polizisten. Laut dem 56-jährigen Mann hatte der Raser an einer Ampel dermaßen stark beschleunigt, dass dabei das Heck des BMWs ausbrach.