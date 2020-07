Für Serie "Brave New World" Demi Moore ist plötzlich blond

Demi Moore (57, "Striptease") nimmt für ihre Rollen gerne mutige Typveränderungen in Kauf. Das bewies die Schauspielerin bereits mit dem Film "Die Akte Jane", in dem sie 1997 mit raspelkurz geschorenen Haaren zu sehen war. In der neuen Science-Fiction-Serie "Brave New World" - einer Adaption des Romanklassikers des britischen Schriftstellers Aldous Huxley (1894-1963) - ist sie aktuell wieder in einem neuen Look zu sehen. Auf Instagram präsentiert Moore eine mittellange blonde Mähne.