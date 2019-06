Für seinen Einsatz zu Lebzeiten BET Awards: Rapper Nipsey Hussle wird posthum geehrt

Am 23. Juni finden wieder die alljährlichen BET Awards in Los Angeles statt. In diesem Jahr wird der Ende März verstorbene Rapper Nipsey Hussle (1985 - 2019, "Racks In The Middle") posthum mit dem "Humanitarian Award" geehrt. Der Preis wird als besondere Auszeichnung an Menschen vergeben, die sich für das Wohl anderer einsetzen.