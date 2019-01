Für sechs ganze Folgen "Sturm der Liebe": Larissa Marolt und Sebastian Fischer kommen zurück

Nach der großen Traumhochzeit von Alicia Lindbergh und Viktor Saalfeld im Oktober 2018 können sich "Sturm der Liebe"-Fans erneut auf ein Jawort - und ein großes Wiedersehen - in der Serie freuen. In Folge 3.104 (voraussichtlicher Sendetermin 8. März 2019) geben sich Boris Saalfeld (Florian Frowein) und Tobias Ehrlinger (Max Beier) in einer spontanen Hochzeit das Jawort. Doch auch dieser Tag hält für das Paar so manche Überraschung bereit.