Für rund vier Jahre Paul Manafort: Ex-Wahlkampfboss von Donald Trump muss ins Gefängnis

Wie mehrere US-Medien darüber hinaus berichten, flehte Manafort kurz vor der Verkündung seiner Strafe in einem Rollstuhl sitzend um Milde. Sein Leben liege "beruflich und finanziell" in Trümmern. Wenn er behaupten würde, er sei erniedrigt und beschämt, wäre dies nur eine grobe Untertreibung. Seit Juni 2018 befindet er sich bereits in Untersuchungshaft. In einem weiterhin Prozess muss sich Manafort in Washington wegen Verschwörung und Behinderung der Justiz verantworten.