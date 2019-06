Milbertshofen - Eine neue S-Bahn-Pendlerstrecke am Nordring soll - wenn alles glatt läuft - noch vor der Zweiten Stammstrecke, nämlich Ende 2025, fertig sein. Das Planungsreferat hat jetzt in den Bezirksausschüssen die Studie vorgestellt, in der ein neuer S-Bahn-Pendlerverkehr im Norden untersucht wurde.