"Für positive Ziele" Renitente Rentnerinnen kämpfen gegen rechts

Die Bewegung entstand Ende 2017 in Wien gegen die Regierungsbildung mit der rechtspopulistischen FPÖ. Anfang 2018 traten die Frauen dann in Deutschland in Erscheinung. Dabei "müssen die bedrohlichen Entwicklungen wie Antisemitismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Faschismus erkannt, benannt und im Konkreten auch der politische Widerstand und die Bewusstseinsbildung organisiert werden", heißt es auf der Homepage omasgegenrechts.de.