Für mindestens 300.000 US-Dollar Tupac Shakurs Brief an Madonna wird nächste Woche versteigert

Nach einem langen rechtlichen Kampf wird der Brief von Rapper Tupac Shakur (1971-1996, "All Eyez On Me"), den er an Madonna (60, "Like a Prayer") geschrieben hatte, in der nächsten Woche versteigert. Das berichtet die "Daily Mail". Ein regelrechter Hype ist um das Dokument entstanden, das Tupac alias 2pac im Januar 1995 aus dem Gefängnis verfasst haben soll. Der Wert sei deswegen enorm gestiegen. Experten schätzen, dass der Brief für mindestens 300.000 US-Dollar (umgerechnet etwa 267.000 Euro) versteigert werde.