Die Sache mit Sonderurlaub ist in vielen Betrieben eine schwierige Sache. Nachdem er beantragt ist, muss erstmal geprüft werden, ob es einen notwendigen Grund für einen oder mehr freie Tage gibt. In Deutschland werden die meisten Anträge auf Sonderurlaub aufgrund der eigenen Hochzeit, der Geburt des Kindes oder einem Todesfall in der Familie genehmigt.