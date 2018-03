Auch die anderen Schularten sollen ein Online-Portal bekommen

Informationen verschickt die Schule dann künftig nicht mehr per Mitteilung im Schulranzen oder Brief, sondern elektronisch. Durch das internetbasierte Schul-Portal wird Zeit gespart, weil Rückläufe nicht mehr während des Unterrichts eingesammelt werden müssen. Eltern profitieren von dem Portal, weil sie die Informationen der Schule früher erhalten und zudem elektronisch mit den Lehrkräften kommunizieren können. Die neue Plattform ist insbesondere für die Organisation von Elternsprechtagen hilfreich. Eltern können künftig über das Portal feste Termine buchen, Lehrkräfte sehen vorab, welche Eltern den Sprechtag besuchen und können sich gezielt darauf vorbereiten. In Zukunft soll das digitale Schulportal auch an den übrigen Schularten eingeführt werden.