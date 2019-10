Für Krimireihe "Die Füchsin" Hochschwanger vor der Kamera: Jasmin Schwiers drehte im achten Monat!

Wie hat sich die Schwangerschaft von Ihrer ersten unterschieden?

Schwiers: In der ersten Schwangerschaft liegt man sehr viel rum. Man macht Yoga, schläft viel und hört auf seine inneren Bedürfnisse. In der zweiten Schwangerschaft hat man zu all dem gar keine Zeit. Man versucht, den sowieso schon anstrengenden Alltag mit Kind und Job zu meistern, ohne ständig irgendwo hinzubrechen oder stehend einzuschlafen. Ich habe aber trotzdem versucht, es bewusst zu genießen. Es ist einfach ein Wunder und das Staunen darüber wird auch beim zweiten Mal nicht kleiner.

Mittlerweile ist Ihre zweite Tochter auf der Welt. Wie anstrengend ist Ihr Alltag heute als zweifache Mutter?

Schwiers: Ich komme gerade aus dem Urlaub und bin tatsächlich immer noch erstaunt darüber, wieviel Gepöngel man mit Kindern rumschleppt. Die Babyschale, Kinderwagen, Wickeltasche, Autositz und da ist noch nichts für mich dabei! Früher hat man einfach so das Haus verlassen, heute hat man ständig das Gefühl, man zieht um. Wenn dann noch ein kurzfristiges Casting reinkommt, ja, dann wird es auch mal richtig stressig. Es ist einfach eine sehr anspruchsvolle Lebensphase. Aber dafür auch die schönste von allen.

Wie sieht es mit den schlaflosen Nächten aus?

Schwiers: Ich sage das in der Öffentlichkeit nur ungern, weil ich Angst vor den Blicken der anderen Eltern habe... aber unsere Kinder sind 1-A-Schläfer. Beide schlafen neun bis zehn Stunden durch, seit sie drei Monate alt sind. Ich weiß nicht, womit wir dieses Glück verdienen, das Karma-Konto dürfte damit aber auf jeden Fall aufgebraucht sein...

Planen Sie, beruflich bald wieder durchzustarten, oder gönnen Sie sich noch ein wenig Mama-Auszeit?

Schwiers: Ich habe mich vor langer Zeit von der Utopie verabschiedet, mein Leben planen zu können. Der Beruf ist sehr unstet und hält so viele Überraschungen bereit, dass ich mir die Energie spare, Pläne zu machen, die ich dann doch wieder verwerfen werde. Ich schaue also, was auf mich zukommt und entscheide von Fall zu Fall, was für mich und meine Familie jetzt gerade am besten ist.

Machen Sie sich selbst den Druck, die Babypfunde wieder schnell zu verlieren?

Schwiers: Nein. Jede Frau (bis auf ein paar sehr glückliche) stellt fest, dass der eigene Körper nach einer Schwangerschaft nicht mehr so aussieht, wie vorher. Davor ist man auch als Schauspielerin nicht gefeit. Aber jetzt jeden Tag in die Muckibude rennen und Kalorien zählen? Nein. Ich versuche mich gesund zu ernähren und Sport einzubauen, so oft es eben geht. Und dieses bisschen Zeit für mich, tut auch mir gut, nicht nur den Hüften.

Wünschen Sie sich noch weitere Kinder, vielleicht noch ein Brüderchen?

Schwiers: Wir machen die schönsten Töchter und wenn es nach mir ginge, würde ich noch zehn davon machen. Aber wenn ich als Mama eins gelernt habe, dann ist es, mit den eigenen Kapazitäten hauszuhalten. Ob da noch Luft für eins mehr ist? Wir werden sehen...