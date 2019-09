Für knapp fünf Euro im Monat Apple Arcade: Das ist der neue Gaming-Service fürs Smartphone

Diese Games sind dabei

Unter den bereits angekündigten Spielen befinden sich nicht nur Titel kleinerer Indie-Studios, auch große Publisher aus der Gaming-Industrie haben ihre Unterstützung zugesichert. So erscheinen unter anderem Spiele von Bandai Namco, Ubisoft, Capcom, Square Enix, Sega und dem Indie-Liebling Devolver Digital.

Einige der vielversprechendsten Titel sind unter anderem das postapokalyptische Strategie-Abenteuer "Overland", der märchenhafte Puzzle-Titel "The Enchanted World" und der adrenalingeladene Bullet-Hell-Shooter "Exit the Gungeon". Im Verschwörungs-Thriller "The Bradwell Conspiracy" rätseln Spieler sich durch eine geheime Untergrundeinrichtung, in "Super Impossible Road" rast man über futuristisch-minimalistische Rennstrecken und "Shinsekai: Into the Depths" lässt Gamer abtauchen in eine faszinierende Unterwasserwelt.

Bei einem Preis von gerade einmal 4,99 Euro im Monat dürften viele an Videospielen interessierte Apple-Nutzer gerne einen Blick riskieren. Die ersten vier Wochen sind ohnehin kostenlos.