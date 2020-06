Für jedes Wetter gewappnet Herzogin Camilla begrüßt Emmanuel Macron mit Sonnenhut und Regenschirm

Macron wieder auf Reisen

Hintergrund des Treffens war die historische BBC-Übertragung Charles de Gaulles (1890-1970), in der er am 18. Juni 1940 die Franzosen von London aus dazu aufrief, an der Seite der Alliierten weiterzukämpfen. Für Macron war es die erste Auslandsreise seit Beginn der Coronavirus-Pandemie. Bilder und Videos bei Instagram zeigen die Highlights von seinem Besuch in Clarence House.